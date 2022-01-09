27 محطة مياه ارتوازية خلال السدة الشتوية بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسوهاج أن الشركة استعدت لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية، والتي تبدأ من 9 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل، من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن هناك 27 محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، وأنه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتأثرة، وتشغيل المحطات البديلة، وإجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتأثرة بالسدة الشتوية، وأن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا، لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة، وأن جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.

وأوضح المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أنه تتأثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج، نظرًا لانخفاض منسوب المياه بالترع حيث تتأثر قرية جزيرة طوخ وقرية أولاد حمزة بمركز المنشاة، بضعف المياه بالأدوار العليا، وتتأثر قرى مزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ومنطقة الابعادية ونجع عبد النبى ونجع الطينة بمركز جرجا، بضعف المياه بالأدوار العليا.

كما تتأثر نجوع مازن شرق وقرية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام، بضعف المياه بالأدوار العليا، وفي مركز سوهاج تصل المياه للأدوار الأرضية فقط فى قرى بلصفورة والصلعا وونينة الشرقية وونينة الغربية والمحامدة القبلية وروافع القصير، ووصول المياه للأدوار الأرضية بمنطقة حى الكوثر وقرية السلامونى بمركز أخميم، وتضعف بالأدوار العليا بمدينة أخميم ونجوع الصوامعة شرق ونجع مزيد، وتنقطع بالمنطقة الصناعية بالأحايوة ،وسيتم إرسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

وأكدت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، أنه تم الانتهاء من تأهيل وصيانة سيارات مياه الشرب النقية، التي يتم الدفع بها في حالة وجود شكاوى من انقطاع أو ضعف المياه، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية مجانًا.

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