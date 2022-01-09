الأنبا باخوم يلتقي بممثلي جمعية الشباب الكاثوليكي المصري

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ممثلي جمعية الشباب الكاثوليكي المصري.

واستمع نيافته للتقرير الرعوي عن مجمل أعمال الجمعية في الفترة من يوليو لعام 2019، وحتى يونيو لعام 2021، ثم عرض ممثلو الجمعية على نيافته البرنامج المقترح لإعداد القادة، المزمع تنفيذه خلال عام 2022، والذي يشتمل على مجموعة من اللقاءات والمحاضرات، والأنشطة التكوينية التي تتنوع بين المهارات الحياتية الشخصية، والمعرفة الكاثوليكية، والمعرفة العامة، ومنهجية وروحانية الجمعية.

تضمن اللقاء أيضًا بعض التوصيات والتعليقات من نيافة الأنبا باخوم لممثلي الجمعية، حيث أشار نيافته إلى توجه الكنيسة "من أجل كنيسة سنيودسية"، وذلك من خلال برنامج التكوين، وأيضًا الاستعانة بطاقات شباب المحاضرين في تنفيذ وقيادة برنامج إعداد القادة.

واختتم اللقاء بتمني الأنبا باخوم مزيدًا من النجاح لنشاط الجمعية، لما فيه من خير الكنيسة، والشباب.

وكان قد ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وشارك في الاحتفال الأب يوسف محارب، والأب أنطونيوس خليل، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، وعدد من الراهبات، وشمامسة الكنيسة، والشعب المحتفل.

تضمن الاحتفال صلاة اللقان المقدس، تلاها صلاة القداس الإلهي، كما ألقى العظة حول كيفية عيش جوهرنا المسيحي، فبالعماد نعيش موت وقيامة المسيح.

واختتم غبطة البطريرك الاحتفال بدعوة الحاضرين إلى التوبة، مقدمًا كلمات الشكر والتهنئة لشعب الكنيسة.

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقية تهنئة لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها: «بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة.. الخير والتكامل والمحبة والازدهار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير».

