الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاع رأي: 77% من اليابانيين «قلقون» وسط استمرار كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن أكثر من 77% من اليابانيين يشعرون بالقلق أو الخوف، في ضوء الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا.

وكشف الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين أجابوا بأنهم شعروا بالقلق أو القلق إلى حد ما شكلوا 77.6% من إجمالي المستجيبين، مسجلاً أعلى مستوى منذ بدء المسح في السنة المالية 1981 وارتفع من 63.2% في المسح السابق في السنة المالية 2019.

وكان مصدر القلق الرئيسي لديهم هو صحتهم، حيث استشهد بها 60.8% من الإجمالي، تليها خطط الحياة في مرحلة ما بعد التقاعد، التي اختارها 58.5%، وتوقعات شابها القلق والخوف حيال الدخل وحيازة الأصول، شكلت 55%.

وقال مسئول في فريق إعداد الاستطلاع إن التراجع الحاد "يمكن أن يعزى إلى قيود كوفيد -19 والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة الفيروس"، مشيرا إلى أنه من بين النتائج الأخرى كان هناك 67.4% أرادوا أن تضع الحكومة أولوية سياسية للضمان الاجتماعي و65.8% على الاستجابة لفيروس كورونا، بينما تم اختيار التدابير الاقتصادية ومعالجة شيخوخة السكان في البلاد، وهي مجالات تركيز السياسة المفضلة للغاية في الاستطلاعات السابقة، بنسبة 55.5% و51.2%، على التوالى.

طوكيو ليابان كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

مصرع شخصين بحريق سيارة نقل في «الدائري الأوسطي»

اشتعال النيران فى سيارة نقل ثقيل بحادث «الدائرى الأوسطى» (فيديو)

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان