استطلاع رأي: 77% من اليابانيين «قلقون» وسط استمرار كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن أكثر من 77% من اليابانيين يشعرون بالقلق أو الخوف، في ضوء الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا.

وكشف الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين أجابوا بأنهم شعروا بالقلق أو القلق إلى حد ما شكلوا 77.6% من إجمالي المستجيبين، مسجلاً أعلى مستوى منذ بدء المسح في السنة المالية 1981 وارتفع من 63.2% في المسح السابق في السنة المالية 2019.

وكان مصدر القلق الرئيسي لديهم هو صحتهم، حيث استشهد بها 60.8% من الإجمالي، تليها خطط الحياة في مرحلة ما بعد التقاعد، التي اختارها 58.5%، وتوقعات شابها القلق والخوف حيال الدخل وحيازة الأصول، شكلت 55%.

وقال مسئول في فريق إعداد الاستطلاع إن التراجع الحاد "يمكن أن يعزى إلى قيود كوفيد -19 والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة الفيروس"، مشيرا إلى أنه من بين النتائج الأخرى كان هناك 67.4% أرادوا أن تضع الحكومة أولوية سياسية للضمان الاجتماعي و65.8% على الاستجابة لفيروس كورونا، بينما تم اختيار التدابير الاقتصادية ومعالجة شيخوخة السكان في البلاد، وهي مجالات تركيز السياسة المفضلة للغاية في الاستطلاعات السابقة، بنسبة 55.5% و51.2%، على التوالى.