اليابان: الدول النووية لا تشارك فى منظمة حظر الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في بث قناة "NHK" اليابانية، اليوم الأحد: إن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية أمر مستحيل دون إجراءات ملموسة من قبل الدول النووية الكبرى.

وأضاف كيشيدا" أنه يجب على اليابان كدولة وحيدة تعرضت للقصف النووي، مواصلة تقديم المساعدة في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية.

وتابع: الوضع الحالي لن يتغير إذا لم تكن هناك خطوات من جانب الدول النووية الكبرى. هذا ما فهمته عندما كنت وزيرا للخارجية"، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لمنظمة حظر الأسلحة النووية، كما أن الدول النووية لا تشارك في هذه المنظمة.

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية حول ملفها النووي.

وقال "عبد اللهيان" في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانكار، إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "نحن نمتلك الإرادة اللازمة بحسن النية للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".

وفي ما يتعلق بمكافحة بلاده لتفشي فيروس كورونا، أكد أن مسيرة التطعيم الشامل ضد الفيروس في إيران جيدة، مضيفًا: "لقد تمكنا من السيطرة على تفشي الفيروس بشكل جيد، وحتى الآن تم تطعيم 89٪ من المواطنين وهم يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحاضر".

وحول الأوضاع في أفغانستان، شدد على ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع القوى في هذا البلد.

وعلى صعيد آخر، فرضت طهران، عقوبات جديدة على 51 أمريكيًا، معظمهم من الجيش، على خلفية اتهامها لهم بالتورط في اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق قبل عامين.