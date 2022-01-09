ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا فى نيجيريا إلى 200

قال سكان إن نحو 200 شخص أو أكثر قتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة في أعقاب ضربات جوية نفذها الجيش على مخابئها الأسبوع الماضي.



وأضاف السكان لوكالة أنباء “رويترز” إنهم تمكنوا من دخول القرى بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي وقالت حكومة الولاية إن 58 شخصا قتلوا في الهجمات.



وقال الساكن عمر ماكيري، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في الهجمات، إن نحو 154 شخصا دفنوا بينهم عدد من الحراس لقوا حتفهم

أيضا. وقال سكان إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.



كانت رويترز قد ذكرت إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية زامفارا عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى يوم الثلاثاء وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.



وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين على أهداف في غابة جوسامي وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة من قطاع الطرق بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.

وكانت وكالات نقلت أمس عن سكان ومصادر أمنية في نيجيريا، إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في ولاية زامفارا النيجيرية، بعد مهاجمتها عدة قرى في منطقة تشهد أزمة أمنية منذ أكثر من عامين

ووقعت سلسلة هجمات في شمال غرب نيجيريا الذي يشهد زيادة كبيرة في جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف منذ أواخر 2020، مع مواجهة الحكومة صعوبة في الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.

وصنفت الحكومة النيجيرية الأربعاء الماضي، رسميًا العصابات المحلية على قوائم الإرهاب.