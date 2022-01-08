الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض 4 درجات.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

الأمطار
الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس على جميع أنحاء الجمهورية ستنخفض 4 درجات تدريجيا لتسجل الصغرى 8 والعظمى 16 بالقاهرة الكبرى.

وأكد «شاهين» أن البلاد ستشهد طقسا باردا بداية من اليوم حتى الخميس، وسيسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد استمرار وجود الشبورة الصباحية التي بدأت من الجمعة الماضية وتستمر حتى الأربعاء مع وجود ذروة شديدة من البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسيناء وسانت كاترين.

ونرصد بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع: -

القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 6 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات  
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 6 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 10 يناير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 16 درجة الصغرى 8 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات  
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 5 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 9 درجات  
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات  
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 17 درجة الصغرى 8 درجات
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 9 درجات  
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 5 درجات
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

حالة الطقس التقلبات الجوية نزلات برد الطقس المتقلب أنحاء الجمهورية طقس بارد الشبورة الصباحية الصقيع درجات الحرارة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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