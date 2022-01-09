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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -1-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الإثنين ٩ يناير ٢٠٢٢.. 

يدور في بال وذهن الكثير من المواطنين والمغادرين البلاد التساؤلات حول أسعار العملات في جميع البلاد، مما يزيد عمليات البحث عبر محرك البحث في جوجل اليوم، بعد استقرار أسعار العملات اليوم الموافق 9 يناير في البنوك العاملة بمصر أمام الجنيه المصري، وثبتت الأسعار كل من سعر الدولار أمام الجنيه المصري وأصبح سعره 15.64 جنيها للشراء، و15.74جنيها للبيع، وبينما كان الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع، والدينار الكويتي سجل سعر 49.54 جنيه للشراء، و 52 جنيها للبيع.

 

أسعار العملات اليوم

وبينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.15 جنيها للشراء، 21.33 جنيها لعملية البيع، طبقا لآخر تحديثات للبنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وتستعرض "الدستور" سعر العملات فى جميع البنوك المصرية والأسواق المصرفية، طبقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى، نقوم بنشر سعر العملات مقابل "الجنيه المصرى" اليوم الإثنين، والتى جاءت كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري بسعر 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، طبقا لآخر تحديثات "البنك الأهلي المصري".

 

سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين

استقر سعر صرف "اليورو" أمام الجنيه المصري، عند 17.63 جنيها للشراء، 17.83 جنيها للبيع، طبقا لآخر تحديثات "البنك الأهلي المصري".

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.15 جنيه للشراء، 21.33 جنيها للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 

ثبتت أسعار الصرف للريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

استقر وثبت سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.54 جنيه للشراء، و 52 جنيها للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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