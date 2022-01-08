السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول بالجيش الليبي يكشف تفاصيل لقاء «الناظوري» و«الحداد»

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إن الاجتماع الذي ضم القائد العام المكلف بقيادة الجيش الوطني الليبي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد في سرت، ناقش العديد من الموضوعات المهمة ومنها توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المحجوب في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم التطرق خلال الاجتماع لمناقشة الأوضاع المالية، وتنسيق الجهود، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في ظل المساعي التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من بناء الثقة.

اللواء خالد المحجوب خالد المحجوب الجيش الليبى المؤسسة العسكرية إدارة التوجيه المعنوي

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