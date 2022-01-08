مسئول بالجيش الليبي يكشف تفاصيل لقاء «الناظوري» و«الحداد»

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إن الاجتماع الذي ضم القائد العام المكلف بقيادة الجيش الوطني الليبي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد في سرت، ناقش العديد من الموضوعات المهمة ومنها توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المحجوب في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم التطرق خلال الاجتماع لمناقشة الأوضاع المالية، وتنسيق الجهود، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في ظل المساعي التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من بناء الثقة.