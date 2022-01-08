السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

محمد صلاح الأكثر حظا.. ماذا يكشف طالع أبراج المحترفين قبل كأس الأمم؟

نجوم المنتخب
نجوم المنتخب

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، حيث تفصلنا ساعات قليلة عنها.

ويسعى لاعبو المنتخب إلى تحقيق اللقب الثامن خاصة بعض الإخفاق في السنوات الماضية، فهي فرصة لمصالحة الجماهير والاطمئنان على قوام المنتخب قبل خوض مباراة ملحق كأس العالم.

ويأمل الشعب المصري في المحترفين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق اللقب الغالي، فبعيدًا عن فنيات اللاعبين، يمكن لتوقعات الأبراج أن تخبرنا بحال اللاعبين، ففي السطور التالية نرصد حظوظ محترفي المنتخب وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح.. «نجم البطولة»

ينتمي اللاعب محمد صلاح لبرج الجوزاء، حيث ولد في الخامس عشر من يونيو عام 1992، ويعتبر فخر العرب من الركائز الأساسية للمنتخب، حيث يأمل الجماهير في تحقيق اللقب الثامن على يده ورفقة زملاءه.

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الجوزاء حالة من الانتعاش على الصعيد المهني والعاطفي، فمن المحتمل أن يتألق صلاح خلال ايام البطولة.

محمود تريزيجيه.. «تعثرات قادمة»

يعتبر محمود تريزيجيه من أعمدة المنتخب المصري، فهو ينتمي لعائلة برج الميزان، حيث وبد في الأول من أكتوبر عام 1994.

ويتسم مواليد برج الميزان بالهدوء الأمر الذي قد ينعكس بشكل كبير على الأداء في الملعب، فوفقًا لتوقعات علم الفلك، فمولود برج الميزان يعيش حالة من التعثر على الصعيد المهني.

محمد النني.. «نجم برج السرطان»

ينتمي لاعب وسط ارسنال الإنجليزي لمواليد برج السرطان، حيث ولد في الحادي عشر من يوليو عام 1992، والتي من صفاته الحزم والجدية خاصة بالأمور المادية والأعمال.

ووفقا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج السرطان حالة من النجاح على الصعيد المهني والعاطفي أيضا.

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