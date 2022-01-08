منتدى شباب العالم يعقد ورشة عمل حول منظور الجيل «Z» لعالم ما بعد الجائحة

عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل اليوم السبت بعنوان "منظور الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة" لمناقشة مفاهيم وسمات الجيل "Z"، وأهمية دمجهم بالمجتمع مع باقي الفئات العمرية، حيث يستخدم مصطلح الجيل "Z" من قبل العديد من الباحثين لوصف مواليد منتصف عقد التسعينات إلى نهاية عقد الألفية الثانية كنقطة بدء الجيل.



وحضر الورشة التحضيرية عدد من نماذج الطلاب والرواد من المدارس المصرية والأجنبية من الجيل"Z"، وتبادل المشاركون الحوار حول طبيعة شباب هذا الجيل، وسمات النمط الاستهلاكي ومدى النضج السياسي الذي يتميزون به، وفرصتهم في تعليم أفضل.



وحول علاقة الجيل "Z" بالتنمية المستدامة ودورهم الحيوي في تحقيق رؤية مصر 2030، أوضح علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد الجيل "زد" على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أثر على علاقاتهم الاجتماعية التي أصبحت أكثر هشاشة من ذي قبل، وأثرت الشبكات الاجتماعية سلبًا على العملية التعليمية، كما زاد اعتماد هذا الجيل على طرق مختلفة لجنى المال بدلًا من الطرق التقليدية.



وأضاف أن أصبح العديد منهم يعاني من مشكلات خاصة بالصحة النفسية وبناء علاقات طويلة الأمد مثل الزواج، منوها بأن المشكلة ليست فيما حدث أثناء جائحة الكورونا، لكن المشكلة في التعامل مع العالم بنفس الكيفية، وأن حالة عدم توقع المستقبل في تلك الفترة أصاب هذا الجيل بعدم القدرة على التخطيط وأن أغلبهم بحاجة لأنشطة تفاعلية بشكل أفضل لأنهم نواة ريادة الأعمال.



وبدوره.. قال أحمد الشريف مدير الإرشاد الأكاديمى بوحدة شهادة النيل الدولية ومسئول فريق الطلاب من مدارس النيل المصرية ومدارس ستيم، إن هذا الجيل فاجأهم بعرض قدراته و مهاراته بداية من التواصل خلال الجائحة وصولا إلى أنهم كانوا شركاء مهمين فى العملية التعليمية من واقع خبرتهم فى استخدام الوسائل التكنولوجية كما أنهم قامو بعمل مشروعات خاصة بهم خلال تلك الفترة.



وأعرب عن سعادته بالتعامل مع هذا الجيل والتعرف على أنماط شخصياتهم المختلفة التي تتميز بالاستقلالية والرغبة فى إدارة عالمهم الخاص و قدرتهم على مواجهة التطور لكن بعضهم ينقصهم نقل الخبرات من الأجيال السابقة حتى يصبح تواصل الأجيال أداة للبناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتحدثت فاطمة البنا، 18 عام، وطالبة بمدارس ستيم، وقد حصلت على المركز الرابع عالميًا فى مسابقة ايبست الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر معرض للعلوم والهندسة بأمريكا وتم تكريمها من وزير الإنتاج الحربى لقيامها بمشروع الانتفاع الذاتي بموارد الصرف الصحي عن طريق تحويلها لمياه صالحة للزراعة، وأسمدة، وطاقة، معربة عن أمنيتها بشان ضم مشروعها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وفي ذات السياق، أشاد الطالب جون عزيز، 18 عامًا، طالب بمدارس النيل، بمبادرةالرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يتواجد فيه الوثائق والبحوث والكتب والمعلومات المجانية في جميع الأوقات.



ومن جانبها.. أوضحت مديرة الورشة زينة الأعصر أن حياة المؤثرين "الانفلونسر واليوتيوبر" لا تمثل الجانب الحقيقى لحياتهم لكنها تمثل الجانب السعيد فقط، ولذلك تعطى منشوراتهم طاقة سلبية للشباب إلى جانب أن الأرقام المعلنة من خلالهم تكون غير حقيقية والهدف منها الترويج لأنفسهم.



ومن ناحيته.. قال أدهم شبانة طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن جائحة كورونا كان لها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث جعلت الجيل Z أكثر ارتباطًا واستقلالية مادية، كما جعلتهم أكثر وعيًا بالأحوال السياسية لبلادهم والبلدان الأخرى.



ومن جانبه.. أعرب المتحدث نلسون كيواجي مؤسس شركة WEB ALL LTD من جنوب السودان عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وعن تواجده وسط المشاركين من جيل “Z” ، وتحدث عن أهم ما يميز هذا الجيل، وارتباطه بثورة البيانات والتي أصبحت تشكل الأجيال الجديدة وأنماط حياتهم.



واختتمت الورشة بعدد من التوصيات وهي إنشاء وحدة مصرية لتساعدنا على فهم الجيل "Z"، والتواصل معهم بشكل أفضل، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بحجم أكبر للوصول إلى الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي الأبعاد البيئية لكي نستطيع أن نحقق مزيد من التقدم و البلوغ للأهداف المرجوة لبناء مستقبل أفضل، كما اقترح عدد من المشاركين الاهتمام بإضافة عامل الصحة العقلية في المدارس و أطر التعليم المختلفة ونشرها في مصر و من ثم أفريقيا و العالم أجمع.



يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تعقد خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.