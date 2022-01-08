خلال 24 ساعة.. 108 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم، أنه تم تسجيل 108304 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19» في أنحاء إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه تم تسجيل 223 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 138,697 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية بحسب ما أوردت وكالة «آكي» الإيطالية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم اجراء 492,172 تحليل كشف عن العدوى، وبلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 22%.

ولفتت النشرة إلى أنه تم تسجيل دخول 746 شخصاً إلى المستشفى، بينما تم نقل 32 حالة أخرى إلى أقسام العناية المركز.

تأتي الحصيلة الجديدة في وقت دخل حيز التنفيذ في إيطاليا، اليوم، قانون يتعين بموجبه على الإيطاليين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتم إعطاء من لم يتلقوا التطعيم مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، واعتبارا من الأول من فبراير المقبل سوف يتم فرض غرامة بقيمة 100 يورو على أي شخص لم يتلق التطعيم، أو الجرعة الثانية، أو الثالثة المعززة، رغم إتاحة الفرصة أمامه للتلقيح.

ويسري هذا الإجراء حتى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، ويطبق على جميع المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما، بمن فيهم الأجانب.

وبداية من الخامس عشر من فبراير سيتعين على الأشخاص من هذه الفئة العمرية، في مكان العمل، تقديم ما يثبت تلقيهم التطعيم، أو التعافي من مرض «كوفيد-19»، وإرغامهم على الاشتغال عن بعد إذا لم يكن بوسعهم إثبات ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.