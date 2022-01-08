«من أجل الإنسانية».. منتدى الشباب ينطلق من شرم الشيخ

تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، غدًا، لمتابعة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى سيُعقد خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة «كورونا»، لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلًا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كل المستويات. والمنتدى حدث سنوى عالمى يُقام بمدينة شرم الشيخ، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، ويهدف لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة، وزين شعار «لوجو» المنتدى شوارع المدينة وطائرات «مصر للطيران» التى تنقل الوفود المشاركة فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.

انطلاق ورش العمل التحضيرية: منظور «الجيل Z» لعالم ما بعد جائحة «كورونا»

انطلقت ورش العمل التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أمس، وتستمر حتى اليوم، لتسلط الضوء على آثار جائحة «كورونا» فى إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، ومنظور شباب «الجيل Z» لعالم ما بعد الجائحة.

كما تناقش الورش التحضيرية مستقبل القارة الإفريقية فى ضوء أجندة ٢٠٦٣، وتنامى دور التكنولوجيا المالية فى الأسواق الناشئة، فضلًا عن تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وتناقش الورش أيضًا تعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافى، ودور الشباب فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان «حياة كريمة»، بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان «MUNHRC»، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرون وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب فى الورشة التحضيرية «WYF LABS».

وستنطلق فعاليات المنتدى غدًا بالحفل الافتتاحى، تليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة «كورونا» كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية التى تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ، خاصة أن مصر سوف تستقبل قمة المناخ «COP 27»، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية فى عالم ما بعد الجائحة مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التى بحاجة للتطوير لمواجهة أى أزمات أخرى وليست «كورونا» فقط.

كما تتضمن أجندة المنتدى استعراض التجارب التنموية فى مواجهة الفقر، وستتم مناقشة المبادرات التنموية حول العالم التى تتضمن مبادرة «حياة كريمة» كمثال مصرى ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على العديد من الإشادات العالمية بجانب عرض أمثلة أخرى من دول العالم.

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، كما يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة، حيث تركز فعاليات المنتدى هذا العام على عدة محاور رئيسية كقضايا «السلام- الإبداع- التنمية».

وتشمل فعاليات المنتدى منطقة ريادة الأعمال Startup Vein التى تتميز بأنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، وتتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين بالمنتدى، كما أنها تركز هذا العام على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء «كوفيد- ١٩» والقدرة على تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة.

كما تشمل منصة لرواد الأعمال الشباب WYF Labs، التى تم تأسيسها من خلال توصية بمنتدى شباب العالم ٢٠١٨، بهدف جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال.

وتقدم المنصة فرصًا لرواد الأعمال للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، حيث ستوفر فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

وحول مسرح منتدى شباب العالم، فستنطلق النسخة الثالثة منه تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ويشارك فى عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة».

ويعد مسرح المنتدى موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم، ويضم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

كما تتضمن الأجندة ساحة الابتكار والإبداع freedom التى تجمع الناس والشعوب معًا من خلال لغة واحدة مشتركة وهى التكنولوجيا، وتقدم عددًا من التطبيقات والحلول للموضوعات التى تتم مناقشتها خلال المنتدى، والنسخة الثالثة منها هذا العام تأتى لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، حيث تمكن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة، وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.

كما ستكون هناك منصة Inspired التى تؤكد أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى، قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، وبدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام ٢٠١٩ فى استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها.

وتقدم المنصة للمشاركين فى نسختها الثانية عددًا من قصص النجاح والتحدى لنماذج مختارة من الشباب الملهمين والمؤثرين فى مختلف المجالات.

فحص دورى كل 48 ساعة.. واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات

اتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من «كورونا» خاصة المتحور الجديد «أوميكرون»، وتضم «روبوت» متطورًا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما تم إعداد خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءًا من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع اللقاحات ضد «كوفيد- ١٩»، سواء للمشاركين من داخل مصر أو خارجها، وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانات متخصصة لفحص ومتابعة أى حالة يتم الشك فى إصابتها بأى أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل فى كل فندق فى حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى، مع ضمان تقديم كل سبل الرعاية الصحية اللازمة.

وتم تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد، وإجراء فحص دورى كل ٤٨ ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كل قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تطبق بمنتهى الحرص.

نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمشاركة مصريين وأجانب لخلق حالة من الحوار البناء

تنظم إدارة المنتدى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، حيث طالب ٥ آلاف شاب وشابة بالمشاركة فى النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.

ويعقد نموذج المحاكاة من خلال جلسة خاصة تحت عنوان «تداعيات جائحة كوفيد- ١٩ على إعمال الحق فى الصحة»، لخلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من الجائحة بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كل حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية. ويأتى اهتمام المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار فى فبراير ٢٠٢١، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى ٢٠٢١، الذى عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كل الأصعدة التى تتعلق بعملية التنمية البشرية فى مصر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١.

إشادات دولية

نال المنتدى العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التى قدمها بمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بالدورة الحادية والأربعين، بالإضافة لاعتماد المنتدى بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم بالأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى الدورة التاسعة والخمسين.

قائمة الرعاة

تشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات، ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتى كل مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تُحملها أى أعباء.

كما تبرعت إدارة المنتدى بمبلغ ٥٠ مليون جنيه مصرى من فائض ميزانيتها هذا العام لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

منصة افتراضية

دشنت إدارة منتدى شباب العالم منصتها التفاعلية للمشاركة عن بُعد، بهدف إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى، بالإضافة للمشاركة فى ورش العمل الخاصة بالمنتدى، لخلق مناخ تفاعلى بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلًا عن إمكانية المشاركة افتراضيًا فى المنتدى من خلال قائمة «شارك المنتدى online» عبر التسجيل بالإيميل فقط. وتستخدم هذه التقنية لأول مرة، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة فى فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط فى التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية «photo booth»، ويمكن زيارة الموقع الجديد والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالى https://virtual.wyfegypt.com.