ليس الأول.. آثار الحكيم تعلن اعتزالها وهذه أبرز الأزمات في حياتها

تصدرت الفنانة آثار الحكيم تريندات جوجل بعد إعلانها الاعتزال في مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، واعتقد البعض أن هذا القرار حديث، ولكن قرار أثار الحكيم تعلن عنه على مدار عشر سنوات مضت، معللة السبب أنها ترغب في التفرغ للعبادة، وتأخذ الفنانة شادية قدوتها في ذلك، وتسأل الله الثبات.

«شبعت نجومية».. قالت إن قرارها راجع إلى شعورها بأنها تشبعت من الفن، والوقت قد حان للتفرغ إلى العبادة، وأنها تفكر في الاعتزال قبل إعلانه رسميًا بعشر سنوات.

أزمة سبب الاعتزال

منذ العام 2008، وهناك أخبار تتردد على لسان آثار تارة، وعلى لسان الراقصة دينا تارة أخرى، حيث قالت الأخيرة، في أحد لقاءاتها التليفزيونية، إنها لا تحب آثار، لأن كثيرًا من الخلافات دارت بينهما أثناء تصوير مسلسل فريسكا، بسبب تعليق آثار على طريقة ملابسها، بل وتصاعد الأمر إلى القول بأن ملابس دينا كانت السبب وراء اعتزال آثار الحكيم.

أزمات في الحياة الخاصة لآثار الحكيم

وتزوجت في منتصف الثمانينيات وهي في بداية تألقها الفني، وأنجبت أطفالها الثلاثة على وعبدالرحمن، وعمر، وسكنت وقتها في شقة متواضعة بالإيجار قبل أن تنتقل إلى السكن في منطقة المهندسين، إلا أنها فؤجئت بزوجها يطلقها غيابيًا ويأخد منها أطفالها الثلاثة، ولم تتمكن أثار من عودتهم إليها مرة أخرى، إلا بعد عامين حيث تزوج الأب وترك الأولاد لها.

أزمة الأولاد تتجدد بالزواج الجديد

بعدما تمكنت الحكيم من استعادة أطفالها الثلاثة مرة أخرى، تزوجت برجل آخر، الأمر الذي دفع الزوج الأول إلى طلب استعادة الأولاد مرة أخرى، رغم أن الزوج الجديد كانت علاقته طيبه بالأطفال، إلا أن أزمة جديدة تعرضت لها بعد إعلان الزواج، ولم تنته الأزمة إلا بعد تدخل عدد من المحيطين بهم من أجل إبقاء الأطفال مع والدتهم آثار الحكيم.