الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حقائب موضة 2022 (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سواء كانت الحقيبة الخاصة بك تستخدم لحمل هاتفك ومحفظتك والأمور الضرورية فقط أو  لحمل جهاز الكمبيوتر أو وجبات الطعام الخفيفة فحقيبة اليد أمر لا غني عنه بالنسبة لعدد كبير من النساء، وعندما يتعلق الأمر بحقائب اليد فإن الصيحات ليست عابرة كما هي في الملابس، حيث يمكن للحقيبة الصلبة أو حقيبة الكتف أن تعيش لفترة طويلة  في خزانة ملابسك إلى الأبد، ولطالما كانت أشكال  الحقائب متطورة ومتجددة عبر العقود فمنها الحقائب الصغيرة البراقة ومنها الحقائب الكبيرة جدًا، وإذا كنت تبحث فقط عن حقيبة دلو كبيرة وأنيقة أو شيئًا أكثر نعرض لكم فيما يلي بعض من أشمال الحقائب  المقرر لها أن تصبح كموضة خاصة بالعام الجديد 2022 

حقيبة الدلو

لم تنفد حقيبة الدلو الكلاسيكية أبدًا من الأناقة، لكنك ستراها في كل مكان العام المقبل.

حقيبة دلو صغيرة 
من خياطة اللحف إلى الشرابات وحزام السلسلة، هذه الحقيبة ليست مملة على الإطلاق.  

ميلانو ، إيطاليا - 23 سبتمبر / أيلول تفاصيل الحقيبة خلال عرض أزياء فيرساتشي خلال أسبوع الموضة النسائية في ميلان ، ربيع صيف 2022 في 23 سبتمبر 2021 في ميلانو ، إيطاليا. تصوير estropgetty Images

حقائب الحفلة 

 حقائب الحفلة من المقرر أن تنتشر في عام 2022.

 

 

حقيبة أخري لامعة للاحتفال 

احصل على هذه الحقيبة الصغيرة ذات اللون الوردي اللامع في المرة القادمة التي تخرج فيها لقضاء الليل.

حقيبة كتف التسعينيات


كما رأينا في عروض أزياء بلومارين و فيرساتشي وسيمون ميلر وبراندون بلاكوود  فإن موضة حقائب التسعينات ستعود مرة أخري من جديد. 

باريس ، فرنسا 28 سبتمبر ، عارضة أزياء تمشي على المدرج خلال معرض ديور جاهزة لارتداء عرض أزياء ربيع صيف 2022 كجزء من أسبوع الموضة في باريس في 28 سبتمبر 2021 في باريس ، صورة في فرنسا بواسطة فيكتور فيرجيليجاما رافو عبر صور غيتي

 

حقيبة على شكل هلال 

 

حقيبة على شكل هلال أنيقة للغاية ومن المقرر أن تكون موضة هذا العام. 

 

 

حقيبة الباستيل 

أنتجت بعض العلامات مثل شيندي وشانيل وماكس مارا حقائب فاخرة من الباستيل ولكن يتوقع أن تقوم بعض المصانع العادية باقتناص شكل هذه الحقائب وإنشاء نسخ مماثلة منها. 

 

  

الحقيبة الزهرية 

هذه الحقيبة الزهرية الملونة ضخمة بما يكفي لتناسب كل ما تحتاجه وأكثر. 

حقيبة جلدية كلاسيكية منظمة
 

إذا كنت بحاجة إلى حقيبة لإحضار جهاز الكمبيوتر الخاص بك ذهابًا وإيابًا للعمل، فإن هذه الحقيبة الجلدية ستؤدي المهمة.

حقائب اليد شنط جقائب التسعينات حقيبة الحفلات حقيبة هلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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