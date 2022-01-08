السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من تقييم المشاركين في مسابقة رسوم الوحدة الوطنية بالوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن د. جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، السبت، الانتهاء من تقييم المسابقة الفنية الإبداعية للطلاب الموهوبين والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وتوجيه التربية الفنية تزامنًا الاحتفال بعيد الميلاد.

يأتي ذلك في إطار الحرص على غرس وتنمية روح الولاء الوطني للطلاب والحث على الوحدة الوطنية.

استهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية وبمشاركة (التعليم الثانوي، التعليم الإعدادي، التعليم الابتدائى، رياض الأطفال، التربية الخاصة وتضمنت المسابقة  أفضل رسم (تعبير ـ تصميم) يعبر عن الوحدة الوطنية، على أن يكون على ورقة A4 باستخدام الألوان المناسبة.

في سياق آخر، أكد وكيل تعليم الوادى الجديد بدء العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية استعدادًا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فى استغلال الطاقة الشمسية التي تتميز بها المحافظة فى نسبة سطوع الشمس طوال النهار.

فى متابعته مع مدير إدارة الخارجة التعليمية لسير منظومة العمل أشار وكيل التعليم بالمحافظة لخطة العمل فى تشغيل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسية مؤكدًا أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد الإنتهاء من تقييم المسابقة الفنية الإبداعية للطلاب الموهوبين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد غرس وتنمية روح الولاء الوطنى الوحدة الوطنية

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