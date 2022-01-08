فتح باب التسجيل فى ورشة عمل حول تسجيل المستحضرات العشبية بهيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمحتويات ملف التسجيل النهائي للمستحضرات العشبية وكيفية تقييمه.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يمكن التسجيل لحضور الورشة عبر الضغط على الرابط التالي:

https://cutt.ly/mUXPIwP

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن أن تناول الدواء بصورة منتظمة يساعد على نجاح العلاج الطبي، مطالبة المواطنين بالحرص على تناول الدواء في موعد ثابت، واستشارة الطبيب أو الصيدلي عندما تنسى موعد الجرعة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يجب استعمال أساليب بسيطة، مثل الجداول البسيطة أو عبوات تنظيم الأدوية لتذكُّر استعمال الجرعات في الأوقات الصحيحة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

وكانت قد نظمت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل حول القواعد المنظمة لرخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الحيوية، وتضمنت الورشة التعريف بالقواعد المنظمة لإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الحيوية، وذلك من خلال تسليط الضوء على القواعد والأدلة التنظيمية، وكذلك متطلبات ملف المستحضرات الحيوية اللازمة لإصدار رخصة الاستخدام الطارئ، بالإضافة إلى شرح العديد من الأمثلة لبعض من المستحضرات الحيوية التي تم إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لها.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم الدعم المستمر للشركات، وصناع المستحضرات الحيوية بجمهورية مصر العربية، ومواكبة التطورات العالمية الحديثة بشكل مستمر، خاصة في مجال الرقابة على المستحضرات الحيوية؛ بما يضمن توافر المستحضرات الحيوية الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة، مع ضمان جودتها وفاعليتها وأمانها.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تقوم بإجراء عدة ورش عمل ودورات تدريبية في إطار حرصها على توفير المعلومات التي يحتاجها العاملون بالهيئة لتوفير الخدمات الطبية بصورة جيدة، وكانت قد طالبت المواطنين بالإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات.