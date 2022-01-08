من هو العالم ستيفن هوكينج الذي يحتفي به «جوجل» اليوم؟

لفت أنظار الجميع اليوم السبت، احتفال محرك البحث "جوجل" بميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، والذي ولد يوم 8 من يناير عام 1942، كما نشر جوجل فيديو تعبيرياً أظهر نظرية الثقوب السوداء، تلك التي اشتهر بها ستيفن إحياء لذكرى ميلاده.

ولذلك نقدم لكم بعض المعلومات عن معجزة الفيزياء ستيفن هوكينغ، الذي يعد من أبرز علماء الفيزياء وعلم الكون على مستوى العالم، كان والده اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

درس ستيفن في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، كما أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون.

قدم أبحاثا عن الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما أنه له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

يعاني ستيفن من مرض التصلب الجانبى الضمورى وعمره 21 عاما، ذلك المرض المميت الذي لا يعيش أحد أصيب به، إلا أنه ورغم إعاقته أصبح واحدا من أكثر علماء عصره شهرة، وحظي باحترام واسع على المستوى المهني والإنساني من قبل الجميع لما يتميز به من قدرة وعلم، وجاهد مرضه حتى عاش لـ ٧٥ عاما.

وبالرغم من إعاقته وما عاناه إلا أنه أصبح من أكثر علماء عصره شهرة واختلاف، حيث أذهل العالم بنظرياته وتبسيطه للعلوم، وحقق كتابه “تاريخ موجز للزمن” أفضل المبيعات حول العالم، ونشر مؤلف الثقوب السوداء والأكوان الناشئة، الكون في قشرة جوز، على أكتاف العمالقة، الله خلق الأعداد الصحيحة، الأحلام التي صنعت منها الأشياء: أكثر أوراق الفيزياء الكمية إدهاشا وكيف صعقت العالم العلمي.

تنبأ الأطباء ببقائه على قيد الحياة لمدة عامين فقط، ثم توفى فى 2018 عن عمر 76 عاما بعد معاناة مع المرض الضمور الجانبي.