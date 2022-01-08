السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التدخين والنوم بعد الأكل... جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بمرض القلب

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى مرض القلب سريعًا، وحدد جزءًا منها.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن من ضمن الأسباب التي تؤدي لمرض القلب ملء البطن بالطعام، والطهي بالسمن الصناعي، والنوم مباشرة بعد العشاء، والتدخين بشراهة، وشرب الصودا والعصائر المحلاة بالسكر، بالإضافة للحقد والغضب.

وأضاف «شعبان» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أسباب الإصابة بأمراض القلب تتلخص فيمن يملأ بطنه بالطعام، ويتناول العشاء ثم يذهب إلى النوم مباشرة، ويستخدم السمن الصناعي في الطهي، والذي لا يأكل الخضروات خلال وجباته الرئيسية، ولا يفضل تناول الفاكهة. 

وأشار إلى أن المعرضون للإصابة بأمراض القلب أيضًا الذين يدمنون الجلوس لفترات طويلة، الذين لا يمشون يوميًا لمدة نصف ساعة على الأقل، والذين يدخنون بشراهة، بل ومن يجالسون المدخنين أيضًا، بل ومن يذهب إلى الكافيهات التي تمتلئ سماؤها بالشيشة، فضلا عمن يتناول الكثير من الصودا ومن لا يتناول كميات كافية من المياه يوميًا. 

وحذر ممن يتناولون كثير من العصائر المحلاة بالسكر، ومن خطورة هذه الخطوة على القلب، كما ربط بين أمراض القلب وعدم صلة الأرحام وامتلاء القلب بالغضب والحقد، محذرا من الانفعال الزائد والشتائم وكثرة الضغوط النفسية. 

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