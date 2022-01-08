السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1749 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

سحبت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 1749 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، مارس 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وزارة الداخلية ارتداء الخوذة الدراجات النارية مخالفة ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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