السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجد الرحمة ويتفقد محطتي الصرف الصحي ومياه الشرب بقطور

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مركز قطور سيشهد نقلة نوعية في عدد من القطاعات الخدمية، خاصةً بعد دخول محطتين للصرف الصحي ومياه الشرب للخدمة خلال الأشهر القادمة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بمركز قطور، بحضور النائب عبد الله الشيخ، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

بدأت الجولة بافتتاح مسجد الرحمة القبلي بقرية محلة مسير بقطور، والمقام على مساحة ١٦٠٠ متر بتكلفة إجمالية ٩ ملايين جنيه بالجهود الذاتية من أهالي القرية، حيث أشاد المحافظ بحرص الأهالي على مشاركة وزارة الأوقاف في تطوير المساجد.

كما تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمحلة مسير، والتي سيتم افتتاحها خلال شهرين لخدمة قريتي محلة مسير وبلتاج بإجمالي تكلفة ١٨٠ مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ كافة المباني داخل المحطة والتي ستعمل على رفع ٦٥٠٠ متر مكعب يومياً بإجمالي سعة تخزينية ١٣٥٠٠ متر مكعب ، وذلك من خلال الوصلات المنزلية التي تم الانتهاء منها بالكامل.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد محطة مياه شرب قطور بقرية محلة مسير والتي تغذي مدينة قطور و ٣١ قرية أخرى بتكلفة إجمالية ٤٥٠ مليون جنيه، حيث أوضح المهندس عبد السلام بركات ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية ، أن المحطة مقامة على مساحة ١٠ أفدنة لضخ ٤٣ ألف متر مكعب يومياً من خلال شبكات ممتدة داخل القرى بطول ١٠٠ كيلو متر وتتم حالياً أعمال التشغيل والتجريب تمهيداً للافتتاح.

محافظ الغربية يفتتح مسجد الرحمة ويتفقد محطتي الصرف الصحي ومياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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