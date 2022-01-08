احتفل به جوجل.. قصة كتاب لستيفن هوكينج حقق 3 ملايين نسخة بـ 22 لغة

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بعيد ميلاد عالم الفيزياء النظرية ستيفن هوكينج، الذي يوافق اليوم الثامن من يناير، فللعالم الشهير عدة نظريات تتعلق بكوكب الأرض والفضائيين.

حطم عالم الفيزياء النظرية ستيفن هوكينج سجلات النشر البريطانية فى 2 يوليو 1992 عندما ظل كتابه A Brief History of Time على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لمدة ثلاث سنوات ونصف، حيث بيع أكثر من 3 ملايين نسخة بـ 22 لغة.



وكتاب “شرح موجز لتاريخ الزمن” اشتمل أحدث النظريات حول نشأة الكون بلغة متاحة للناس العاديين، حسبما ذكر موقع هيستورى، وتم تحويل الكتاب إلى فيلم وثائقي شهير فى عام 1992، والذي ركز بشكل كبير على قصة هوكينج نفسه، وتم تشخيص إصابته بمرض لو جيريج في العشرينات من عمره، وقيل لهوكينج إن لديه عامين فقط للعيش، وعلى الرغم من ذلك تابع هوكينج دراسته فى الفيزياء النظرية، وتزوج وأنجب ولدًا، فى النهاية أصابه مرضه بالشلل باستثناء يده اليسرى، وكان قادرًا على الكلام، على الرغم من صعوبة فهم حديثه، إلا أنه خضع لعملية بضع القصبة الهوائية فى عام 1985 أثناء نوبة من الالتهاب الرئوى، بعد ذلك، اعتمد على مُركِّب صوت يتم التحكم فيه آليا، مما أدى إلى تحسين وضوح حديثه، ويمكن سماع صوته المألوف.

وحصل ستيفن على العديد من الأوسمة، وكتب هوكينج العديد من الكتب العلمية الشعبية، بما فى ذلك Black Holes وBaby Universes and Other Essays (1993) وThe Grand Design (2010)، والتى كتبها مع زميله الفيزيائي ليونارد ملودينو.

واشتهر ستيفن بإسهاماته العلمية في علم الكونيات والجاذبية الكمية، وكان منتسبًا إلى جامعة كامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، من بين مؤسسات أخرى، وتوفى فى 14 مارس 2018 فى كامبريدج بإنجلترا.