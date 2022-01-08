سقوط 64 متهمًا من تجار الأسلحة والمخدرات بالجيزة

شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وخاصة محرزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث الجيزة واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن ضبط 64 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

كما تم ضبط 54 متهمًا من بينهم 52 تعاطي عثر بحوزتهم على 6 فرش حشيش و874 تذكرة من مخدر الهيروين و1011 قرص مخدر وكيلو جرام من مخدر الأستروكس و3 كيلو جرام الشادو و4 كيلو جرام بانجو و5 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم 4 فرد محلي الصنع 12 مم، 3 بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12مم و2 طبنجة عيار 9 ملم و301 طلقة مختلفة الأعيرة وذلك خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل قضية على حدا للنيابة العامة.