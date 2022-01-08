السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إندونيسيا تطلق 33 سلحفاة في البحر بعد إنقاذها من أيادٍ بشرية

سلحفاة
سلحفاة

أطلقت سلطات جزيرة بالي الإندونيسية 33 سلحفاة من الأنواع البحرية الخضراء المعرضة للخطر في مياه المحيط اليوم السبت، في محاولة للحفاظ على كائنات مهددة من قِبل الصيادين والعاملين في تجارتها غير المشروعة.

وسلاحف البحر الخضراء (تشلونيا ميداس) محمية في إندونيسيا، وأطلقت السلطات 33 منها على ساحل كوتا بعد إنقاذها في عملية نفذتها البحرية في ديسمبر لمكافحة الصيد الجائر.

وتجمع سائحون لمشاهدة عملية الإطلاق وتصويرها بهواتفهم وسط جو من البهجة بينما كانت السلاحف تتحرك على الشاطئ.

وأصبحت إندونيسيا مركزا للتجارة غير المشروعة للسلاحف البحرية دوليا لتلبية الطلب من دول مثل ماليزيا وفيتنام والصين. 

وقد يواجه من يُدان بالتجارة فيها السجن لما يصل إلى خمس سنوات بموجب القانون الإندونيسي.


ونعرض لكم أبرز ما يميز السلحفاة البحرية الخضراء.
 

- السلحفاة الخضراء أحد أنواع السلاحف التي تعيش في مياه البحار.
- تبيض الأنثى في المتوسط حوالي 100 بيضة وتدفن بيضها في الرمال.
- تظهر أثناء وجودها على الشاطئ وكأنها تبكي أو كأن عينيها تدمعان.
- تتخلص من الملح الزائد في جسمها عن طريق طرحه على شكل دموع خارج العين.
- لديها منقار متوسط، رقبة قصيرة، مكيفة جيدا للسباحة.
- كبار السلاحف الخضراء تنمو إلى 1.5 متر (5 أقدام) لفترة طويلة.
- تصل إلى 315 كيلوجراما، ومتوسط وزن الأفراد البالغة حوالى 200 كيلوجرام.
- السطح الظهري للسلحفاة رأس لديها زوج واحد من جداول الفص الجبهي.
- ليس لديها إلا مخلب واحد تشق به طريقها وتدافع به عن نفسها.
- تتميز بخطوط فوق رأسها جميلة وكثيرة.

- أحد أهم أسباب تعرضها للانقراض هو ارتفاع سن التزاوج الذي يبدأ عند بلوغ الأنثى 30 سنة.

فيتنام الأنواع البحرية الخضراء إندونيسيا الانقراض كائنات مهددة

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وائل لطفي

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