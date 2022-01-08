السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل لحيازته 80 طربة حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة على 80 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لذلك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مخدرات اجراءات الإسكندرية قسم شرطة وزن استقلال عاطل رامي ضباط

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