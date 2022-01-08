السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: لا شبهة جنائية فى حادث رالى داكار

حادث رالى داكار
حادث رالى داكار

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة وفرنسا تعملان على التنسيق في نتائج التحقيق عن حادث رالي داكار، مؤكدة انه لا "يوجد شبهة جنائية" في الحادث.
 

وأضافت الوزارة في بيان "أن الرياض تطلع الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة حول الحادث".
 

كما شددت على حرص المملكة على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار.
 

وأكدت "أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية"، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
 

ويأتي التوضيح السعودي بعد التقارير التي صدرت من فرنسا بان الحادث "ربما يكون إرهابيا".
 

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال ، إن الانفجار الذي وقع بسيارة فرنسية شاركت في سباق رالي دكار للسيارات بالسعودية "ربما كان هجوما إرهابيا".
 

وفي مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" وراديو "آر إم سي"، حث وزير الخارجية الفرنسي، السعودية على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.
 

وصرح لودريان بأن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية "مطروحة". وقال: "فكرنا أنه قد يكون من المجدي التخلي عن هذا الحدث الرياضي (...). ما زال السؤال بلا إجابة".
 

وتستضيف السعودية منافسات رالي داكار للعام الثالث على التوالي، وتستمر المنافسات حتى يوم 14 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 650 سائقا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 20 مليونا و751 ألفا و940 تصريحا لدخول مسجد الحرام.

 

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 364 منهم 237 ألفا و702 مصل و126 ألفا و302 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 72 ألفا و679 مصليا و63 ألفا و847 معتمرا يوميا.

 

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و744 ألفا و186 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 3 آلاف و861 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 5 آلاف و74 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 8 آلاف و935 تصريحا.

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وائل لطفي

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