السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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سياسي

رئيس «طاقة البرلمان»: احتفالات عيد الميلاد تعكس استقرار الوطن والتصدي للإرهاب والطائفية

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح

هنأ النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جموع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلًا إنه يهل على الوطن والإخوة الأقباط بكل خير وسعادة والوطن، ينعم بالاستقرار في عهد الرئيس السيسي.

ونوه "صالح" في بيان صحفي له، بالتماسك والوحدة الوطنية التي تميز روح وأصالة الشعب المصري، مشيدًا بما قالته السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في برقية تهنئتها بعيد الميلاد المجيد، بأن هذه الاحتفالات تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن الرئيس السيسي، استطاع خلال سنوات حكمه، أن يعزز الاستقرار في الوطن ويتصدي بكل قوة للإرهاب والطائفية والتطرف، ويحافظ على وحدة وتماسك الشعب المصري، وهذه هي ضمانة الانطلاق نحو المستقبل.

وشدد النائب حسام عوض الله على أن المسلمين والأقباط شعب واحد وفي بوتقة واحدة، فوحدة المصريين في التعايش على مدار آلاف السنين، مختتمًا بأن مصر تعيش عصرًا مبهرًا من الوحدة الوطنية والدولة المدنية، التي يسودها العدل والقانون فوق الجميع ولا مكان لطائفية أو إقصاء.
 

مجلس النواب رئيس الجمهورية البابا تواضروس الرسالات السماوية البابا تواضروس الثاني كاتدرائية ميلاد المسيح استقرار الوطن

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