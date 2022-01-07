بالترجمات العربية.. ألحان تتلى في الكنيسة طوال فترة الاحتفال بالميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول عيد الميلاد المجيد.



وقال المرتل رافائيل عيد، من إيبارشية البحيرة، إن موسم عيد الميلاد المجيد يتميز بالنغمات المفرحة التي يُتلى بها الألحان القبطية على مدار اليوم، وتستمر تلك النغمة المفرحة التي تسمى كنسيا بـ"النغمة الفرايحي" حتى احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد يوم 19 من يناير الجاري.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرز الالحان التي تتلى في عيد الميلاد هو لحن المزمور الذي يقول: «يعيش ويُعطى له من ذهب أرابيا، ويصلون من أجله كل حين، ويباركونه فى كل يوم»، بالإضافة الى مرد الإنجيل الذي يقول: «لأن غير المُتجسد تجسَّد، والكلمة تجسَّم، غير المبتدئ ابتدأ، وغير الزمني صار تحت الزمن.. هلليلويا هلليلويا هلليلويا هلليلويا. يسوع المسيح ابن الله. ولد في بيت لحم.. هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الأن وإلي الأبد.. مبارك الآب والابن والروح القدس، الثالوث الكامل، نسجد له ونمجده».

كما يعتبر من أشهر ألحان عيد الميلاد أيضا لحن مرد الابركسيس الذي يقول: «السلام لبيت لحم: مدينة الأنبياء: التي ولد فيها المسيح: آدم الثاني، مبارك انت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك ولدت وخلصتنا».



ولا يمكن إغفال لحن إيبارثينوس الذي يقول: «اليوم البتول تلد الفائق الجوهر والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه الملائكة مع الرعاة يمجدون والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون لأن من أجلنا ولد صبياً جديداً الإله الذى قبل الدهور».

وكذلك لحن بي جين ميسي الذي يقول الميلاد البتولي «الطلقات الروحانية: عجب عجيب: كالأخبار النبوية».

وايرا لحن ابنشويس الذي يقول: «يا ربنا يسوع المسيح: الذي ولدته العذراء: في بيت لحم اليهودية: كالأصوات النبوية، الشاروبيم والسيرافيم: الملائكة ورؤساء الملائكة: العساكر والسلاطين.. والكراسي والربوبيات والقوات، صارخين قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلي الأرض السلام، وفي الناس المسرة».