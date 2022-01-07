وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، وأكد على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

وقال الرئيس السيسي، إنه يحمل قدرا كبيرا من المحبة والتقدير لقداسة البابا وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة: "خلوا بالكم منه".

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب النائبة نشوى الشريف والنائبة هادية حسني، والنائب علاء عصام والنائب نادر مصطفى والنائب عماد خليل والنائبة هيام بنيامين من مجلس الشيوخ وماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

وكان قد تقدم النائبان آية مدني وخالد بدوي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح بقانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وطالب النائبان بضرورة أن يتم توجيه مشروع القانون للجان النوعية المختصة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرا عن مشتملات مواده وصلاحيتها للموافقة.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال الأسبوع الماضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

ووفقًا للتعديلات المطروحة تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.