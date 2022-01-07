الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين وتروسيكل بالإسماعيلية

جريدة الدستور

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف أعلى محور سيارتين وتروسيكل أمام بنزينة أبوحسان التابعة لنفيشة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطاراً يفيد بورود بلاغ من الشبكة الوطنية للطرق والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارة نقل رقم “38 27 د.ا.ا” ومقطورة رقم “13 98  د. ع.ج” مع تروسيكل بدون لوحات معدنية.

على الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي -المستشفى العام سابقاً.

ووصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ومعرفة أسباب تصادم السيارة، وحرر محضر بالواقعة.

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