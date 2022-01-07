74 ليلة عرض لبرامج «الإنتاج الثقافي».. و3 مسابقات ضمن حصاده لـ 2021

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال خلال عام 2021، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، التي استهدفت العمل على بنود برنامج الحكومة فيما يخص قطاع الثقافة، ومن بينها بناء الإنسان المصري، اكتشاف الموهوبين والمبدعين، مكافحة التطرف الفكري، وتعميق مفاهيم الانتماء لدى الشعب المصري.

وفي ضوء هذه العناصر، قدم القطاع نشاطاً مكثفاً، تنوع ما بين إقامة عروض فنية وثقافية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الذي أصبح بمثابة رئة ثقافية تقدم عروض الفرق الفنية للجهات التابعة لرئاسة القطاع، بالإضافة إلى استضافة الفرق الفنية الشابة المتميزة، وذلك إلى جانب إقامة احتفالات وطنية وتكريم الرموز الوطنية التي أسهمت في تحقيق نصر أكتوبر، من رجال القوات المسلحة الباسلة، إضافة إلى تكريم المبدعين الذين شاركوا في تقديم أعمال وطنية هامة، وذلك بخلاف إقامة المعارض والمسابقات والمنتديات الفكرية والثقافية، والتي تأتي تفاصيلها فيما يلي :

أولا : برامج واحتفالات

* للعام الخامس..15 ليلة عرض ضمن برنامج "هل هلالك" خلال شهر رمضان المبارك

قدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان الماضي، برنامج الأنشطة الفنية الرمضاني "هل هلالك" للعام الخامس، على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون في الفترة من 19 أبريل حتى 3 مايو 2021، تضمن البرنامج احتفالاً كبيراً بذكرى حرب العاشر من رمضان، تم خلاله تكريم مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب المجيدة، إضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية، كما تضمن برنامج هل هلالك ورش يومية للطفل، وعروض مسرحية من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وفقرات استعراضية وغنائية من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، واستضاف "هل هلالك" ليلة فى حب الفنان محمد الكحلاوى، قدمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وأيضا أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمايسترو محمد باهر.

* احتفال القطاع بالسادس من أكتوبر وإعلان الفائزين فى مسابقة أنا المصرى

في احتفالية سنوية يقيمها رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، أقيم الحفل السنوي بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون في 18 أكتوبر 2021، وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عددًا من أبطال نصر أكتوبر، إلى جانب عدد من المبدعين الذين شاركوا في أعمال فنية لا تزال أصداؤها تتردد فى الوجدان، كما سلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الرابع .

* ٥٧ ليلة عرض متصلة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

حيث قدم قطاع الإنتاج الثقافى، برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" فى الفترة من ٢٢ يوليو حتى ١٦ سبتمبر 2021 على التوالى، شارك فيه فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بفقرات غنائية واستعراضية وعروض مسرحية، وشارك أيضا البيت الفنى للمسرح بعروض مسرحية.

* احتفالية عيد الأم على المسرح القومى

أقام قطاع الإنتاج الثقافى، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات ورموز الإبداع فى عيد الأم، وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الحفل مساء يوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالمسرح القومي، وقامت الوزيرة ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى بتوزيع شهادات التكريم على ثلاثة من العاملات بالقطاع لحصولهن هذا العام على لقب الأم المثالية، كما كرم كوكبة من الفنانات الرائدات لدورهن في تنمية الأسرة والمجتمع .

ثانيا : معارض وثائقية

* معرض "انتصارات العاشر من رمضان في الوثائق المصرية"

افتتح معرض "انتصارات العاشر من رمضان في الوثائق المصرية" ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي نظمه القطاع بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، بقاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر للفنون.

* معرض وثائقي عن بورسعيد

أقام القطاع معرض وثائقي عن بورسعيد احتفالا بالمدينة عاصمة للثقافة المصرية، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد، نظمه القطاع ضمن أنشطة وزارة الثقافة للاحتفال ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، حيث افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورافقها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ولفيف من الشخصيات العامة المعرض، الذي يعد بانوراما حية لأحداث هامة فى تاريخ المدينة الباسلة، وضم ثلاثين لوحة تستعرض تاريخ بورسعيد بدءا منً صورة لمحمد سعيد باشا والي مصر، الذي أطلق اسمه على المدينة الباسلة، مرورا بالصحافة التي استعرضت قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، إلى جانب صور من المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي، وصور توثق ضرب الإذاعة المصرية أثناء العدوان الثلاثي، بالإضافة إلى صور نادرة لبورسعيد قديما .

ثالثا : المسابقات

* مسابقة " أنا المصرى"

ينظم القطاع سنويا مسابقة فى الأغنية الوطنية للشباب تحت عنوان " أنا المصرى"، وقد سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز المسابقة في موسمها الرابع، فى احتفال القطاع بنصر السادس من أكتوبر، وتقدم للمنافسة ٥٩ أغنية وطنية بإجمالي ٥٣ مطربا، وكرمت أعضاء لجنة التصفية الأولى، وأعضاء لجنة التحكيم .

* مسابقة " ابن خلدون"

أطلق القطاع مسابقة بحثية عن "ابن خلدون" في إطار عام الثقافة المصرية التونسية، في ضوء إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس قيس بن سعيد رئيس الجمهورية التونسية عام 2021 – 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلن القطاع عن إطلاق مسابقة بحثية حول أعمال "ابن خلدون" التونسي الأصل والذي أمضى جزءاً كبيراً من حياته في مصر، وأقيمت المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للقطاع، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمسابقة موجهة للباحثين والمهتمين في كل من مصر وتونس .

* مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 40 عاماً على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أطلق قطاع الإنتاج الثقافي بالتعاون بين البيت الفني للمسرح والمركز القومي للمسرح، مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري، والتي تهدف إلى استعادة تألق المسرح الشعري ونشره وتقديمه على خشبة المسرح، وقد تم الانتهاء من فترة التقدم للمسابقة في 20 نوفمبر 2021، وجاري اتخاذ إجراءات التحكيم للأعمال المتسابقة.

رابعا : ملتقى ثقافى وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية وورش بمركز الهناجر للفنون

* أنتج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، عدة عروض مسرحية جديدة خلال عام 2021، كما أعاد عرض بعض العروض التي لاقت نجاحاً واهتماماً من قبل النقاد والجمهور، ومن بين العروض التي أنتجها المركز "محاكمة زيوس" إخراج عمر قابيل، "المسيرة الوهمية" إخراج طارق الدويرى، "هلاوس" إعداد وإخراج محمد عبد الله، كما قام المركز بإعادة عرض "نزهة فى أرض المعركة" اخراج أحمد فؤاد، "عن العشاق" إخراج هانى عفيفى، "محل اللعب" إخراج إيهاب ناصر، "ديجافو" إخراج أحمد فؤاد، "مسافر ليل" إخراج محمود فؤاد.

* وناقش ملتقى الهناجر الثقافي موضوعات الساعة، من خلال تقديم أحد عشر ملتقى خلال عام 2021 منها "الإعلام والمسئولية الوطنية، مصر وآليات مواجهة خطابات الكراهية، قناة السويس تاريخ ومستقبل، مصر وسبع سنوات من الإنجازات، الأغنية الوطنية ودورها فى الاحداث السياسية، الجمهورية الجديدة والنصر دائما أبدا لمصر، نجيب محفوظ ميلاد يتجدد "وأدارت الملتقيات الدكتورة ناهد عبدالحميد .



* كما أطلق المركز عدة ورش فنية منها"ورشة تدريب الممثل، ورشة الدمى والعرائس تحت إشراف الفنان محمد فوزي، ورشة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان " أضواء المسرح وروح المدينة " بقاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر للفنون، وتعد هي الورشة الثانية للتصوير الفوتوغرافي التي تسعى إلى التدريب على التقنيات الفنية الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي، واهتمت الورشة التي أشرف عليها الفنان السيد عبد القادر نائب مدير تحرير الأهرام لتصوير الصحفي، على تقنيات تصوير المسرح، إلى جانب تصوير فضاءات وجماليات القاهرة، بعناصرها المعمارية المتميزة، استمرت الورشة قرابة شهر ونصف، ورصدت احتفالات وزارة الثقافة، بشهر رمضان المبارك، إلى جانب تصوير العديد من المعالم المعمارية التي تميز القاهرة التاريخية، وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المشاركين في الورشة عقب انتهائها، وأقيم معرض يضم نتاج الأعمال الفنية الخاصة بالورشة في الفترة من 21 حتى 26 يونيو 2021.

* استضافت قاعة آدم حنين للمعارض، 23 معرضا لأعمال التشكيليين المتميزين، وإبداعات ذوي الهمم خلال عام 2021، وتنوعت هذه المعارض ما بين معارض فردية للفنانين المبدعين، ومعارض جماعية لإبراز حراك الفن التشكيلي في مصر، إلى جانب معارض فنية لبعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بفنون الطفل وذوي الهمم، وذلك في إطار الحرص على تحفيز المواهب الفنية .

خامسا : مكتبة القاهرة الكبرى تقيم ندوات فكرية وورش لذوي الهمم وأمسيات ثقافية وفنية

* خلال عام 2021 نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، العديد من الندوات الفكرية والأمسيات الثقافية والفنية، وشاركت في الاحتفاء بالعديد من المناسبات الثقافية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش التي تم توجيهها لذوي الهمم، كما احتفت المكتبة بالعديد من القامات الإبداعية المصرية، حيث عقدت المكتبة شهرياً ما يقرب من 10 ندوات ما بين الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ويوم اليتيم وعيد الأم المصرية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية في مجال المكتبات، وعرضت المكتبة العديد من الأفلام الوثائقية التي تبرز بطولات الجيش المصري، بهدف تعميق مفاهيم الانتماء والوطنية، كما نظمت المكتبة عدة معارض في مجال الخط العربي وفنون الكاريكاتير، إضافة إلى السعي إلى إبراز أهمية صون التراث المصري المادي وغير المادي من خلال ندوات تعرض العديد من المناطق التراثية الهامة في مصر، كما تم مناقشة عدة إصدارات حديثة في مجالات الرواية والشعر والقصة القصيرة.

* وأقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال عام 2021، أكثر من (20) ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة ـ فرع مكتبة القاهرة، وذلك بهدف الكشف عن المواهب المبدعة من أبناء المناطق الشعبية، ودارت مضمون الورش حول العديد من العناصر التي تهدف إلى التوعية بالحفاظ على التراث وصونه للأجيال القادمة، ومن بين موضوعات الورش، "العائلة المقدسة، فن العرائس، الجميزة، الربابة، فن الطباعة، أرابيسك"، بالإضافة إلى ندوات ثقافية وعدد من الورش الفنية والزيارات الخارجية بإشراف مشرفى المكتبة، لعدد من الأماكن الأثرية بمنطقة القلعة بمشاركة طلبة وطالبات المدارس القريبة من منطقة المكتبة.