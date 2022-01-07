الصومال تتسلم 26 طن مساعدات من الإمارات

وصلت اليوم الجمعة، إلى مطار مقديشو الدولي طائرة شحن قادمة من الإمارات تحمل 26 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للمتأثرين بالجفاف الذي ضرب بعض المناطق في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية خديجة محمد ديربي تسلمت المساعدات المكونة من المواد الغذائية والبطانيات والأدوية لإغاثة المنكوبين، وأعربت عن شكرها للحكومة الإماراتية على تقديمها المساعدات الإنسانية.

يذكر أن، قال الذراع الإنساني للأمم المتحدة إن الجفاف يدفع بأكثر من 2.73 مليون شخص في الصومال إلى مستوى أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس”، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن موسم أمطار "غو" الربيعي السنوي جاء متأخرا على بعض الأجزاء من البلاد وكانت الأمطار أقل من المتوسط، مما أثر على الموسم الزراعي الرئيسي.

وقال المكتب "من المتوقع أن يواجه ما يقرب من 2.73 مليون إلى 2.83 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال أزمة أو نتائج أسوأ بين أبريل و سبتمبر 2021، مما يعكس تدهور حالة الأمن الغذائي في البلاد".

وكانت الحكومة قد أعلنت في 25 أبريل بالتشاور مع الأمم المتحدة حدوث الجفاف، حيث أثرت ظروف الجفاف المتوسطة إلى الشديدة على أكثر من 80 بالمئة من البلاد.

وبعد أيام قليلة، بدأت أمطار "غو" في الهطول على بعض الأجزاء من البلاد، مما أدى إلى حدوث فيضانات نهرية وفجائية أثرت على 400 ألف شخص، من بينهم 101300 شخص نزحوا من أماكنهم، بحسب الوكالة الإنسانية.

وأضافت الوكالة أن المنظمات الإنسانية تواصل الاستجابة في المواقع الأشد احتياجا من خلال توزيع المياه و مواد الصرف الصحي و النظافة الحيوية و المواد غير الغذائية و الغذائية و الأموال.