اقتربت من 20 مليون مشاهدة.. 6 أسباب وراء نجاح «الغزالة رايقة»

نجاح كبير حققته أغنية "الغزالة رايقة"، التي تقترب الآن من 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، حيث أصبحت هذه الأغنية الأكثر انتشارا في مصر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، والأغنية للطفل محمد أسامة.

وهناك عدة أشياء تسببت في تحقيق هذه الأغنية عدد مشاهدات كبير جدًا عقب طرحها مباشرة.

"غناء الطفل وأسلوبه"

أسلوب الطفل الذي يُغني هذه الأغنية دفع المشاهدين تلقائيا في متابعة الكليب حتى آخر لحظة فيه، فضلًا عن أن ألحان الأغنية استطاعت أن تجعل الجميع يرقص على ألحانها مندمجين مع الألحان والكلمات على حد سواء.

مؤدي الأغنية

"رقص الطفلة"

تظهر مع بدء الغناء في الكليب فتاة صغيرة ترقص على الأغنية بعفوية تامة وتلقائية طفولية، ما جعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب طرح الأغنية بساعاتٍ، حيث استطاعت في ثانيتين أن تجذب أنظار المشاهدين إليها.

فتاة ترقص على الأغنية

"رقص منة شلبي"

ظهور منة شلبي في أغنية "الغزالة رايقة" وهي ترقص على أنغام الأغنية واندماجها معها بعفوية حتى آخر الأغنية وذلك بصحبة الفنان كريم عبد العزيز، جعل الجميع يعيش مع الأغنية كما لو أنه جزءًا منها.

منة شلبي

"صاحب الأغنية وظهوره الأول مع كريس المصري"

صاحب الأغنية الحقيقي هو الطفل محمد أسامة، الذي سبق وظهر مع كريس المصري في أغنية "بالورقة والقلم"، حيث أثار آنذاك جدلا كبيرًا على السوشيال ميديا وأصبح الجميع يبحث عنه، إلى أن غنى "الغزالة رايقة" في فيلم "من أجل زيكو"، كما ظهر خلال لقاءات تليفزيونية وأفصح عن خوضه لتجربة جديدة الفترة المقبلة وهي الغناء بلونٍ معين يُشبه غناء المهرجانات.



صاحب الأغنية مع كريس المصري

"رقص مشاهير على الغزالة رايقة"

رقص عدد كبير من المشاهير على ألحان هذه الأغنية، حيث ظهرت دينا الشربيني وهي ترقص في فيديو لها مع أصدقائها، كما رقص على هذه الأغنية أيضًا أحمد الفيشاوي، وبث الفيديو على حسابه على انستجرام.

"سرقة اللحن"

الانتقاد الوحيد الذي وُجّه لأغنية "الغزالة رايقة" هو التشابه بين لحنها ولحن أغنية روسية بعنوان "wild lioness"، حيث رد الملحن إيهاب عبد الواحد على هذه المزاعم في مداخلة إعلامية لبرنامج "حديث القاهرة"، قائلا بأن التشابه بين "الغزالة رايقة" والأغنية الروسية "بسيط جدًا، ووارد الحدوث"، وعبّر عن استيائه قائلًا “هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها”.