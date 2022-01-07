الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة 10 دقائق.. وصفحة الإمام على فيسبوك جزء من شخصيته

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أي  خروج عن الخطبة سنتعامل معه بحزم شديد، فنحن في دولة ولا بد من الالتزام التام فلن تتجاوز الخطبة 10 دقائق.

وأضاف، في لقائه عدداً من الأئمة، في حضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بالديوان العام للمحافظة، إن صفحة الإمام والموظف العام على مواقع التواصل الاجتماعي سيحاسب عليها، فهو ليس حراً في صفحته لأنها جزء من موقعه الوظيفي وسيحاسب عليها. 

وتابع: «نفتتح اليوم 18 مسجداً، بينها 3 في قرى مبادرة (حياة كريمة)، وفي معرض الكتاب القادم سنحتفل بصدور مائة عدد من سلسلة (رؤية الفكر المستنير)». 

وأشار إلى أن سلسلة «رؤية للفكر المستنير» (المجموعة الثانية) تضم 15 كتاباً، منها «هؤلاء هُم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، حماية الكنائس في الإسلام، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، فن الكتابات والجمل القصيرة، الحكمة والمثل والتغريدة».

محمد مختار وزير الأوقاف الخطبة صفحة الامام التواصل الاجتماعي

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