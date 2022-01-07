الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رصاصة طائشة بمشاجرة أنهت حياته.. استعجال التحريات فى مصرع شاب بسوهاج

رصاصة طائشة
رصاصة طائشة

قررت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، استعجال تحريات المباحث وضبط المتهمين بقتل شاب برصاصة طائشة في الطريق العام بمركز البلينا، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه وتسليمه لذويه لإتمام مراسم الدفن.

كان طالب يدعى «ي، م. ف»، 17 عاما،  قد لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الجبهة برأسه، أثناء مروره بجانب مشاجرة مسلحة بين عائلتين، استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية والبيضاء في التعدي على الطرف الآخر، وبنقله للمستشفى لمحاولة إنقاذه تبين أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. 

وبانتقال الأجهزة الأمنية لفحص ملابسات الحادث، قال شهود عيان إنه أثناء عودة المتوفى  من درس حفظ القرآن الكريم، تصادف نشوب مشاجرة وخرجت رصاصة طائشة وأصابته في الرأس، ما أدى إلى سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحري حول الواقعة.

طالب مصرعه طلق ناري مشاجرة م سلحة البلينا محافظة سوهاج

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