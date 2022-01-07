صحة القلب ولمرضى السكري.. الفوائد الصحية لنظام البحر المتوسط

يتبع العديد من الأشخاص نظام غذائي يطلق عليه “البحر المتوسط” يعتمد ​​إلى حد كبير على تناول الأطعمة النباتية الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، وهي مركبات لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

صحة القلب

وفقا لموقع "insider" تمتلئ الأطعمة النباتية بالدهون الصحية غير المشبعة ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي أثبتت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، يرجع هذا على الأرجح إلى حقيقة أن اتباع نظام غذائي من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية التي تؤدي إلى القلب ومنها.

والدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" للطب في عام 2013 تليها المشاركين الذين كانوا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة خمس سنوات، خلال ذلك الوقت، تناول حوالي نصف المشاركين نظامًا غذائيًا متوسطيًا بينما تناول النصف الآخر نظامًا غذائيًا قليل الدسم.

في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن تناول نظام غذائي متوسطي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة.

صحة الدماغ

بدأ الباحثون مؤخرًا فقط في دراسة دور النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​في الوظيفة الإدراكية وتدهورها حتى الآن، تشير الأبحاث الأولية إلى أن النظام الغذائي قد يساعد في تعزيز وإطالة وظائف المخ الصحية.

على سبيل المثال، أفادت دراسة صغيرة نُشرت في مجلة Neurology في عام 2018 أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يؤخر ظهور مرض الزهايمر بما يصل إلى 3.5 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غربيًا.

داء السكري

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث ، تشير العديد من الدراسات الأولية إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يساعد الأشخاص داء السكري يتحكمون بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن

اعتمادًا على نظامك الغذائي الحالي ، يمكن أن يوفر نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي خيارًا صحيًا قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

سلبيات نظام البحر الأبيض المتوسط

نظرًا لتركيزها على الأطعمة الكاملة، تتطلب معظم الوجبات في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​مستوى معينًا من الإعداد المنزلي، تقول كاسيتي إن العوائق الرئيسية قد تتضمن الطهي أكثر مما اعتدت عليه ، وإذا كنت معتادًا على تناول عناصر ملائمة مُجهزة بكثافة ، فقد يعني ذلك التكيف مع الأطعمة الجديدة.

علاوة على ذلك ، في حين أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تتسم بالمرونة ، فقد لا يرى البعض ذلك ميزة إضافية، يقول كاسيتي: "هناك أشخاص يحبون خطة أكثر تنظيماً بقواعد صارمة تساعد في القضاء على بعض عمليات صنع القرار التي تدخل في تحديد ما نأكله".