الجمعة 07 يناير 2022
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مصر

«الري» تكشف آخر نتائج مشروع تأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

وأنجزت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، أعمال تأهيل وتبطين 3828,89 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تستهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أهميتها في تحسين شبكة الترع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح “غانم”، أن أهمية تنفيذ الأعمال الجارية لتأهيل الترع فى إتمام عمليات الصيانة الدورية لجميع الترع بأساليب علمية تحافظ عليها للأجيال القادمة والحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها في ظل زيادة الاحتياجات.

ولفت إلى أنه تم إعطاء أولوية في تنفيذ المشروع القومى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلا، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد، بالاضافة إلى المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب خلال مراحل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى، التي تتضمن تأهيل سبعة آلاف كيلو متر.

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