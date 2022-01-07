وزير الصحة الألمانة يحث على فرض قيود أكثر صرامة فى المطاعم بسبب كورونا

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إنه يمكن أن تكون هناك حاجة لفرض تباعد إجتماعي أكثر صرامة

داخل الحانات والمطاعم لوقف انتشار فيروس كورونا.



وأوضح في حوار مع برنامج تلفزيوني يوم الخميس أن القواعد الجديدة قيد الدراسة والتي ستسمح فقط للمواطنين بدخول المطاعم حال امكنهم اثبات حصولهم على جرعتي التطعيم وتقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.



وستناقش هذه الفكرة يوم الجمعة خلال إجتماع مع قادة الأقاليم والمستشار الألماني أولاف شولتس.

ووصف لاوترباخ المطاعم بـ"منطقة الخطر".



وأوضح أن الكثيرين يجلسون في أغلب الأحيان لعدة ساعات دون ارتداء كمامة.

وقال إن هناك حاجة لحماية أفضل ضد العدوى المحتملة في مثل هذه المواقف ولم يستبعد فرض المزيد من القيود على الاختلاط في المستقبل.



وفي الوقت ذاته، رفضت رابطة الفنادق والمطاعم البافارية فرض قيود أكثر صرامة.



وحذرت رئيسة الرابطة أنجيلا إنزيلكامر من أي قرارات متسرعة، مشيرة إلى أن الإجراءات الصارمة الزائدة يمكنها أن تتسبب في مزيد من الضرر للشركات التي تكبدت بالفعل خسائر أثناء الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.