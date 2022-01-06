بلقيس تتصدر تريند «يوتيوب» بعد ساعات من طرح أغنية «صابرة»

طرحت الفنانة بلقيس، أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم "صابرة"، منذ ساعات على موقع اليوتيوب، وتم تصوير الأغنية في إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب.

ورغم أن الأغنية لم يتعدى علي صدورها أكثر من ساعات قليلة إلا أنا تصدرت تريند اليوتيوب وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ١٠٠ ألف.

تعاونت بلقيس في أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.

وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية " la vie" و أغنية "تعالي شوف".

بلقيس شاركت مؤخرًا في إحتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيري قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبي في جزيرة المارية.

يذكر أن بلقيس قدمت ديو غنائي مع المطربة العالمية إليشيا كيز في حفلها الأخير بإكسبو دبي ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة لاستئناف أحدث مشاريعها الغنائية بمصر .

كانت بلقيس قدمت أغنية باللهجة المصرية في الصيف الماضي وهي "دبلوماسي" وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.