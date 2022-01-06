«المترو»: الدفع بـ24 قطارًا خلال احتفالات عيد الميلاد

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الشركة المهندس علي فضالي، بشأن إعلان حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

واًضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك عدد ٢٤ قطارا في الخط الأول للمترو «المرج - حلوان»، والخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، للدفع بهم في حال وجود زحام داخل المترو، وذلك لكي لا يؤثر الزحام بشكل سلبي على راحة المواطنين.

وتابعت المصادر، أن هناك متابعة لكافة حركة القطارات من خلال غرفة التحكم مركزي لسرعة التعامل الفوري مع أي عطل يحدث داخل أي من قطارات المترو بالخط الأول للمترو «حلوان - المرج»، والخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، حتى يتم التعامل مع العطل سريعا من خلال فرق الطوارئ.

وقالت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق للخط الأول والثاني للمترو، إن هناك تعليمات من المهندس على فضالي بشأن زيادة حجم الاستثمار بمحطات المترو من خلال تكثيف عدد الأكشاك الموجودة في الخطين الأول والثاني للمترو.

وأضافت المصادر إنه سيتم زيادة عدد الأكشاك الموجودة في المحطات لزيادة الحجم الاستثمار من خلال تقك الأكشاك التي توفر عائد مادى بشكل منتظم لمرفق مترو الأنفاق، حيث يتوفر في كافة المحطات بالخط الأول والثاني للمترو أكشاك ومحلات تجارية يتم تأجيرها بمقابل مادى ويبلغ سعر المتر في المحطة الواحدة ما بين ١٠ آلاف إلى ١٦ ألف جنيه ويتم تحديد سعر المتر في المحطة بناء على الكثافة الركابية في المحطات، فعلى سبيل المثال المحطات ذات الكثافة الركابية العالية مثل العتبة والسادات وحلوان وجمال عبد الناصر يصل سعر متر الإيجار بها إلى ١٦ ألف جنيه.