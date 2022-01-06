البابا تواضروس: الرئيس السيسي وضع المواطنة حجر أساس لبناء الجمهورية الجديدة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن ميلاد المسيح هو نور وحياة للبشرية، وجاء للعالم لكي يمنح للإنسان نوراً وأملاً.

وأشار البابا خلال كلمته بقداس احتفال عيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم الخميس، بكاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الادارية الجديدة قائلاً “ الخطية تجعل الإنسان يعيش في حياة الظلمة، ولكن ميلاد المسيح أنار حياة البشرية عند مجيئة، وسط مزود بسيط "

وتابع البابا قائلاً: “هناك صورة أخرى تدعونا للتأمل في قصة ميلاد السيد المسيح وهم المجوس الذين جاءوا خصيصاً من المشروق إلى بيت لحم حيث مزود السيد المسيح ليقدموا هداياهم ، وهم يمثلون صورة أناس يسعون للتقدم للمعرفة ، وتجسيد للمحبة الحقيقية من خلال هداياهم للسيد المسيح عند ميلاده ، والسعي هو علامة إيجابية للإنسان "

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة شكر للرئيس السيسي على زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد قائلاً “ شكرًا للرئيس الذي يقدم لنا المحبة دائمًا، في فترة الأعياد، مؤكداً أن الرئيس السيسي يبرهن دائماً على بناء جمهورية جديدة حجر أساسها المواطنة”

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد قائلًا “أتمنى أن تكون سنة جديدة جميع أيامها خير وسلام على كل مصر، نحن في مصر بدأنا طريق عاهدنا الله أن نبدأه معاً كمصريين ونستكمله معاً”

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني واصطحبه إلى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.