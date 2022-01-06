تعرف على موعد سفر المصريين للعمرة

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد سفر المصريين للعمرة، حيث يبحث أغلب المصريين مما لديهم رغبة في السفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة على موقع البحث الاجتماعي "جوجل "عن موعد سفر المصريين للعمرة وذلك بعد أن اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الضوابط الخاصة بموسم العمرة للعام الجاري.



موعد سفر المصريين للعمرة

وتتناول الدستور خلال السطور التالية التفاصيل المتعلقة بسفر المصريين للمملكة العربية السعودية قبل بدء سفر المعتمرين المصريين للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة بعد توقف دام عامين نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتحوراته حيث تستعد الشركات السياحيةً العاملة بالسياحة الدينية "الحج والعمرة" لسفر أولى الأفواج السياحية مطلع الشهر المقبل وتحديدا في ٣ فبراير المقبل.



وأكدت وزارة السياحةً أنه من المقرر بدء سفر المعتمرين ابتداء من أول رجب الموافق ٣ فبراير حيث ستنظم مصر رحلات العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان.



حقيقة زيادة أسعار وتكاليف سفر المصريين للعمرة

بينما قال أحد مسؤولي الحج والعمرة والفنادق بالمملكة العربية السعودية إن القيادات في المملكة راعت الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية جراء فيروس كورونا وتبنت فكرةً عدم زيادة الأسعار هذا العام.

وأشار الى أن أسعار الخدمات السياحيةً في السعودية لم يتم تحديدها بعد متوقع في حالة وجود زيادة ستكون بنسبة بسيطة نظرا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين.

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في الوقت نفسةً أعلنت المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة للعالم مع بعض التحفظات والشروط الخاصة بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين المعتمرين والحفاظ علي الصحة العامة.

وأكدت المملكة أن فكرة الغاء موسم العمرة اصبح غير وارد خاصة وأن المملكة اتخذت التدابير التي تحمي بها زوارها بصورة بسيطة حتى لا يكون هناك اي عائق علي الرواد من المعتمرين يمنعهم من أداء الفريضة.