قبل انطلاق أولى الرحلات.. كل ما تريد معرفته عن موسم العمرة الجديد

بعد توقف عامين

انطلاق أولى رحلات موسم العمرة بداية "رجب" وسط تخوفات من "أوميكرون"

الشركات تنهى الاستعدادات وانطلاق أولى رحلات مصر للطيران والطيران السعودى في 3 فبراير

السفير السعودى: وقف برامج العمرة غير صحيح واتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية

يستعد ملايين المواطنين المصريين، للإعلان عن انطلاق أولى رحلات موسم العمرة هذا العام إلى الأراضى الحجازية، وذلك بعد توقف فترة دامت عامين نظرا لتفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه ومنها أوميكرون، خاصة مع إعلان المملكة العربية السعودية عن بدء رحلات أداء العمرة مع وضع كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية المعتمرين من أية تداعيات وإصابات بفيروس كورونا.

يأتى ذلك فى ظل استعدادات مكثفة من كافة الجهات المصرية والسعودية، لبدء موسم العمرة لهذا العام، حيث تم افتتاح الملتقى الدولي لشركات الحج والعمرة في أحد فنادق العاصمة القاهرة، وذلك بمشاركة العديد من الشركات السياحيةً العاملة فى قطاع السياحة الدينية "الحج والعمرة" في كافة الدول العربية، خاصة مصر والمملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحيةً، أن العمل على قدم وساق لإتمام كافة الاستعدادات من قطاع شركات السياحة بالوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك للانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية لبدء سفر المعتمرين بداية شهر رجب.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحيةً فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم إعلان جميع الضوابط الخاصة بموسم العمرة، وتوثيق كافة العقود بين الجانب المصرى والوكلاء السعوديين، وذلك بعد التأكد من قدرة الشركات على تنظيم رحلات العمرة وسفر المعتمرين، وانطلاق أول رحلات مصر للطيران والطيران السعودى فى 3 فبراير المقبل.

بدء سفر المعتمرين على رحلات الطيران المصرى والسعودى ٣ فبراير

أكد تركي، أن الحكومة المصرية ووزارة السياحةً واللجنة العليا للحج والعمرة تعمل على توفير كافة الخدمات للمعتمرين، بهدف الحفاظ على صحتهم في المقام الأول أثناء أداء الفريضة، كما تسعى الدولة لتلبية مطالبهم لأداء الفريضة دون التعرض لأي أذى.

في الوقت نفسةً كشفت مصادر مطلعة لـ" الدستور"، أنه حتى الأن لم تتقدم شركة واحدة لتوثيق عقودها رغم فتح باب التوثيق قبل يومين، متوقعا لداء عملية التوثيق بداية من الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء سفر المعتمرين ابتداء من أول رجب الموافق ٣ فبراير، حيث تنظم مصر رحلات العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان، كما أن المملكة تبدأ استعدادها لبدء موسم الحج مبكرا لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية.

السعودية تنهي كافة الاستعدادات وتؤكد انطلاق موسم العمرة في موعده

من جهته قال السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين المعتمرين من جميع الدول العربية والإسلامية ، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية ضيوف بيت الله الحرام من فيروس كورونا أو المتحور الجديد المعروف ب” أوميكرون”، مشيرا إلى قيام وزارة الحج والعمرة، بتقديم افضل الخدمات من خلال توفير كافة وسائل الحماية والصحة لراحة لزوار بيت الله الحرام.

وأوضح سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن هناك تعاون ومناقشات مباشرة مع الجانب المصري حول تقديم كافة الخدمات للمعتمرين المصريين خلال فترة إقامتهم لأداء الفريضة، وتيسير كافة الإجراءات المتبعة، والتي أعلنت عنها الدولة لحماية المعتمرين ليس في مصر فقط وإنما المعتمرين من الدول الإسلامية.

ونفى السفير أسامة بن أحمد النقلي، ما تردد حول وقف برامج ورحلات العمرة، خاصة مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة، كما أن المتحور الجديد لن يؤثر على حركة العمرة حال التزام الوافدين بجرعات اللقاح.

وأكد عدم اتخاذ الحكومة السعودية أية إجراء في هذا الشأن إلا في حالة خطورة الأمر وعودة العالم لعدم السيطرة مرة أخرى على الإصابات، خاصة الوفيات، والمملكة تسعى دائما للحفاظ على حياة المواطنين.

أسعار الإقامة في فنادق مكة والمدينة دون زيادة

بالإضافة إلى ذلك، أكد عماد حكيم، مدير أحد أهم الفنادق بالمملكة العربية السعودية، عدم زيادة أسعار الإقامة في فنادق مكة والمدينة عن الأعوام الماضية قبل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى عدم زيادة سعر الإقامة عن ١٠٠ ريال سعودي للفرد في الليلة خلال موسم العمرة الجاري.

وأكد في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن مسئولي الحج والعمرة والفنادق بالمملكة راعت الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا، وجاءت فكرة عدم زيادة الأسعار هذا العام لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلدان خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات السياحيةً في السعودية لم يتم تحديدها بعد، متوقع في حالة وجود زيادة ستكون بنسبة بسيطة نظرا لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكد حكيم، أن فكرة إلغاء موسم العمرة أصبح غير وارد، خاصة وأن المملكة اتخذت كافة التدابير التي تحمي بها زوارها بصورة بسيطة حتى لا يكون هناك أي عائق على الرواد من المعتمرين يمنعهم من أداء الفريضة.

بينما قال أحمد إبراهيم، مستشار بوابة العمرة وعضو عمومية الشركات، إن عملية فرز الشركات الراغبة في تنظيم برامج العمرة مستمر، نظرا لاستمرار عملية تسجيل الفنادق، كما أن فور الانتهاء من عملية فرز الشركات التي يمكنها تنظيم رحلات العمرة سيتم توثيقها، وتنظيم البرامج الرحلات وتحديد أسعارها، وسفر المعتمرين قبل بدء شهر رجب المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأعداد المصرية لها لأداء فريضة العمرة ٢٥ الشهر الجاري مع انتهاء موعد توثيق العقود .

وأكد إبراهيم، أن القيادات تعمل جاهدة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بشركات السياحةً منها سفر المشرفين على رحلات العمرة التابعين للشركات السياحية، حيث يتم تسجيل المشرفين بالشركات وفقا للضوابط الخاصة بالمشرفين التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحةً والآثار.

وأشار إلى أن أهم الاشتراطات التي تضمنتها الضوابط، تتمثل في يكون المشرف على رحلة العمرة، سبق وقام بمرافقة مجموعة معتمرين بوصفه مشرف لرحلة العمرة وذلك لمرة واحدة على الأقل، وأن تكون الحالة البدنية والصحية له يسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.