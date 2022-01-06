الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار رحلات العمرة 2022 واشتراطات السفر

رحلات العمرة
رحلات العمرة

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار رحلات العمرة واشتراطات المواطنين للسفر، حيث تستعد شركات السياحة لبدء موسم العمرة بعد إعلان وزارة السياحة والآثار للضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وتحاول الشركات حاليا سباق الزمن  للحاق بتنفيذ رحلات العمرة  بعد توقفها منذ عام 2019 إثر تداعيات فيروس كورونا، وتستعرض الدستور أسعار رحلات العمرة المتوقعة والموقف الحالى من العمرة.

أسعار رحلات العمرة 

من المتوقع أن تزداد أسعار رحلات العمرة هذا الموسم الذى تنطلق أولى رحلاتها خلال فبراير المقبل، وخاصة بعد تحديد المملكة العربية السعودية الفنادق التى تستقبل المعتمرين حسب التصنيف الفندقي للمملكة.

وتشير المصادر إلى أن أسعار رحلات العمرة ستزداد أكثر من 40 % عن السعر في 2019 كما أنه من المتوقع أن تصل سعر رحلة العمرة لـ3 نجوم نحو 25 ألف جنيه وهذا بخلاف أسعار الطيران التى ستشهد زيادة هذا العام أيضا لندرة الأعداد التى سيسمح لها بالسفر إلى الأراضى المقدسة مع بداية الموسم .

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اشتراطات سفر المواطنين لأداء رحلات العمرة 

قد حددت وزاره السياحة مجموعة من الضوابط لسفر المواطنين لأداء العمرة من بينها ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة ب 72  ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.

تناولنا فى هذا التقرير أسعار رحلات العمرة فى 2022، وكذلك اشتراطات سفر المواطنيين لأداء رحلات العمرة فى ذلك انتشار فيروس كورونا.

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