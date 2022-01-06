كازاخستان: مقتل 18 عنصرًا من قوات الأمن فى الاضطرابات الأخيرة بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، الخميس، مقتل 18 عنصرًا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.

كانت سلطات مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن المحلية "حيدت" مجموعة إرهابيين أمام مقر شرطة في منطقة ألمالينسك.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم شرطة المدينة، سلطنة آزيربيك، "جرى قبل قليل صد هجوم على إدارة شرطة منطقة ألمالينسك. وتمت تصفية مجموعة من الإرهابيين، وعددهم غير محدد حاليا".

وأعلنت وزارة الشئون الداخلية في كازاخستان، أمس، مصرع 8 من قوات الشرطة والحرس الوطني وإصابة 713 شخصا، خلال موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

وفرض الرئيس الكازاخي قاسم زومارت توكاييف، أمس حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير الجاري، كما أقال توكاييف الحكومة، وقال إن "مجلس الوزراء مذنب بشكل خاص لأنه سمح بالاحتجاج".

وذكرت وكالة "سبوتنيك كازاخستان"، أن "السلطات فرضت الحالة بسبب تدهور الأوضاع واتساع نطاق الاحتجاجات في ألما آتا لتشمل مدنا أخرى".