خلال 72 ساعة.. الأمن العام ينفذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخليةـ بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والمباحث الجنائية بمديريات الأمن، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خلال 3 أيام.

وأسفرت جهود الحملات الموسعة خلال 72 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كان أبرزها تنفيذ 60015 حكما قضائيا متنوعًا كان أبرزها (290 حكم جناية، و21 ألفا و400 حكم حبس، و15702 حكم غرامة، و8471حكم حبس مستأنف).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.