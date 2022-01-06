الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 90 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الأحياء وشوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وقامت برفع 90  طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، إنه حفاظا على بيئة صحية تم رفع 20  طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بالقرية اليوم ومن المدخل الغربي لقرية زكريا التابعة للوحدة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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وأكد أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين، استمرار أعماله المكثفة في قسم البيئة بالقرية وتم رفع 25  طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، أن قسم البيئة بالقرية قام برفع 20  طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض.

وأشار محمد عبد العظيم رئيس حي وسط  المدينة إلى أن قسم البيئة بالحي واصل استمرار حملات نظافة مكثفة على مدار اليوم وبجميع الورديات حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
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المنيا رفع 90 طن مخلفات حملات نظافة بالأحياء والقري محمد عبد العظيم الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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