الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق في مخلفات بكفر طهرمس

حريق
حريق

أمرت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق في كمية مخلفات بمنطقة كفر طهرمس في الجيزة.

 وكانت قوات الدفاع المدني قد تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتقدير الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمنطقة كفر طهرمس، ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع قطاع الغرب.

وحاصر رجال الدفاع المدني، مصدر النيران، وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى العقارات الملاصقة، بشارع محمد عبدالفتاح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده، وأبلغت قوات الحماية المدنية مأمور القسم لاتخاذ اللازم تجاه المتسبب في الحريق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية سيارات الإطفاء الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق

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