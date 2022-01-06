الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صورته سيدة ونشرتها على «فيسبوك».. الأمن يضبط متحرش الجيزة

تحرش
تحرش

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية في الجيزة ونشر صورته مصحوبة بمضمون الواقعة، تبين أنه قد تلقى قسم شرطة العمرانية في الجيزة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء تواجدها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً، فقامت بتصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وباستهدافه تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة تحرش وزارة الداخلية فيس بوك واقعة تحرش العمرانية

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