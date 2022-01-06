إصابة 16 في انقلاب ميكروباص على صحراوي أطفيح بالجيزة

أصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور جرى نقل المصابين لأقرب مستشفيات، فيما أدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية أمام السيارات القادمة من بنى سويف اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.