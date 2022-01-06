الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 في انقلاب ميكروباص على صحراوي أطفيح بالجيزة

جريدة الدستور

أصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور جرى نقل المصابين لأقرب مستشفيات، فيما أدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية أمام السيارات القادمة  من بنى سويف اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

الطريق الصحراوي حادث مرورى انقلاب ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص حركة السيارات غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشاركون في جنازة مها أبو عوف

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

مُنتدى شباب العالم يُطلق منصته الافتراضية لإتاحة المشاركة عن بُعد

إشادات دولية بأرض السلام.. مصر مثال يحتذى به فى التعايش السلمى بين الأديان

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

تشييع جثمان الفنانة مها أبوعوف من مسجد الرحمن الرحيم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان