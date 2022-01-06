الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 2649 محضرًا تموينيًا وإصدار 9278 بطاقة تموينية خلال شهر بالبحيرة

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين. 

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية. 

أسفرت تلك الحملات التموينية التي تمت بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر ديسمبر الماضي عن تحرير 2649 محضراً متنوع عبارة عن:- 1435 محضرًا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى "إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة- سجل- عدم وجود ميزان".

كما تم تحرير 1214 محضرًا نتيجة للمرور على الأسواق "عبارة عن  لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات- عدم تقديم ميزانية".

وتم تحرير 26 محضر للمواد البترولية، وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار "9278 8334 بطاقة بدل تالف وفاقد، 944 مستجد وفصل اجتماعي".

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازمة وتم العرض على النيابات العامة المختصة.

مباحث التموين البحيرة وزارة التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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